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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Геращенко: у разі спроби наступу боляче битимемо в зуби

Геращенко: у разі спроби наступу боляче битимемо в зуби

Київ • УНН

 • 162575 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Україна у будь-який момент очікує на загострення ситуації на Донбасі. І у разі наступу – жодних капітуляцій. Україна битиме у відповідь. Про це в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній розповів радник міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

"У будь-який момент ми очікуємо на активізацію на Донбасі. Що я маю на увазі під активізацією: це не просто стрілянина у півтори – три тисячі снарядів, як це відбувається сьогодні, а спроба наступу, прориву. Якщо це буде – боляче битимемо в зуби. Битимемося. Жодних капітуляцій. І якщо Путін наступатиме, світ буде на порозі другої світової холодної війни", - вважає Геращенко.

Водночас він зазначив, що російський президент Володимир Путін хоче зустрічі з американським колегою Джо Байденом.

"І всі його (Путіна – ред.) ультиматуми — це якраз натяк на зустріч, на якій спробує шляхом шантажу схилити Байдена і в його особі захід до капітуляції перед Росією. (…) Тобто залишити Україну саму по собі і фактично віддати Україну на повне управління РФ", - вважає Геращенко.

Він також зазначив, що, незважаючи на загрозу активізації військових дій у будь-який момент, принаймні до зустрічі Путіна і Байдена про повномасштабний наступ, наприклад, на Київ та Харків, не йдеться.

Нагадаємо

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України. Указ, який підписав Путін, передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

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