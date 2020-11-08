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Геращенко рассказал про проверки ВУЗов после ДТП со студентом-иностранцем в Харькове

Геращенко рассказал про проверки ВУЗов после ДТП со студентом-иностранцем в Харькове

Киев  •  УНН

 • 19840 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В учреждениях высшего образования состоятся проверки успеваемости и посещаемости студентов-иностранцев. О таких проверках, инициированных правительством, в своем Facebook рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает УНН. Поводом для этого стала масштабная ДТП в Харькове с участием студента-иностранца, в результате которой пострадали три человека.

Геращенко рассказал, что две недели назад присутствовал на совещании по инициативе и под руководством Премьер-министра Дениса Шмыгаля, темой на которой было наведение порядка с обучением в Украине иностранных студентов. Он сообщил, что на совещании он присутствовал от МВД, а кроме него были представители Минздрава, Минобразования, Минцифры, Миграционной службы и других органов власти.

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“Это хорошо, что в Украину еще едут учиться со всего мира. Значит нам есть еще чему научить. Но, к сожалению, не все иностранные студенты едут к нам именно учиться. Многие едут заниматься вовсе не учебой. На совещании Премьер жестко поставил вопрос о том, что ему стало известно от ряда иностранных послов, в Украине студенты из их стран едут часто не столько учиться, а сколько покупать диплом и весело провести время. Или совсем не приезжают в Украину, а только получают здесь дипломы о образование, а потом у себя на родине такой „врач“ или „учитель“ не сможет ни аппендицит вырезать, ни научить детей”, — написал Геращенко.

Так, по его словам, на совещании премьер-министр поставил задачу провести “жесткие проверки в университетах, в которых учатся иностранные студенты, и совместно с Миграционной и Пограничной службами проверить факт пребывания иностранных студентов в те дни, когда им ставят отметки в зачетке об успешной сдаче экзаменов и зачетов”.

“В случае подтверждения таких фактов — безжалостно принять меры к аннулированию прав на пребывание в Украине для таких горе-иностранных студентов”, — отметил он.

Он добавил, что такие проверки уже начаты МВД в ряде университетов:

  • Национальном медицинском университете имени Богомольца,
  • филиалах Донецкого медицинского университета, расположенных в Мариуполе и Кропивницком,
  • Харьковском национальном университете имени Каразина.

“Результаты проверок будут обнародованы”, — написал заместитель главы МВД.

“Кроме того, Министерству образования и Минцифры поручено в срок до 1 июня 2021 года запустить прозрачную электронную систему регистрации и получения разрешения на обучение для иностранных студентов, которая позволила бы проверять в режиме онлайн факт их пребывания в Украине и требовать от университетов, которые взяли их на обучение, придерживаться стандартов качества образования”, — написал заместитель министра.

В качестве примера Геращенко привел Хинди Али, прибывшего из Йемена студента-иностранца, который вчера, 7 ноября, стал виновником масштабного ДТП с тремя пострадавшими в Харькове. Этот студент, в частности, ранее уже был подозреваемый по статье “Хулиганство”. “Причиной его (ДТП. — ред.) стал такой вот иностранный „студент“, которому, как и тысячам других, были за взятки выданы разрешения на пребывание в Украине и за взятки ставились зачёты и экзамены преподавателями разных ВУЗов”, — написал Геращенко.

“Этот „иностранный студент“ в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на обучение в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба”, — рассказал Геращенко.

“Очень надеюсь, что украинское правосудие оставит Хинди Али лет на 6 — 7 в Украине, с местом жительства в одной из исправительно-трудовых колоний строгого режима! А МВД, под эгидой Кабинета Министров, поможет Минобразования и Минздрава и другим органам власти навести порядок с тем, чтобы не приглашали кого ни попадя „учиться“ в Украине”, — написал он.

Как ранее сообщал УНН, вчера в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого три человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Позже стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство. Позже Геращенко опубликовал видео с наездом и самым виновника ДТП.

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