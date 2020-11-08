Геращенко розповів про перевірки ЗВО після ДТП зі студентом-іноземцем у Харкові

Геращенко розповів, що два тижні тому був присутній на нараді з ініціативи та під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, темою на якій було наведення порядку з навчанням в Україні іноземних студентів. Він повідомив, що на нараді він був присутній від МВС, а крім нього були представники МОЗ, Міносвіти, Мінціфри, Міграційної служби та інших органів влади.

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“Це добре, що в Україну ще їдуть вчитися з усього світу. Значить нам є ще чому навчити. Але, на жаль, не всі іноземні студенти їдуть до нас саме вчитися. Багато хто їде займатися зовсім не навчанням. На нараді Прем’єр жорстко поставив питання про те, що йому стало відомо від ряду іноземних послів, що в Україні студенти з їх країн їдуть часто вже не стільки вчитися, а скільки купляти диплом і весело провести час. Або зовсім не приїжджають в Україну, а лише отримують тут дипломи про освіту, а потім у себе на батьківщині такий „лікар“ або „вчитель“ не зможе ні апендицит вирізати, ні навчити дітей”, — написав Геращенко.

Так, за його словами, на нараді прем’єр-міністр поставив завдання провести “жорсткі перевірки у ЗВО, в яких навчаються іноземні студенти, і спільно з Міграційної та Прикордонної службами перевірити факт перебування іноземних студентів в ті дні, коли їм ставлять позначки в заліковці про успішну здачу іспитів і заліків”.

“В разі підтвердження таких фактів — безжально вжити заходів до анулювання прав на перебування в Україні для таких горе-іноземних студентів”, — зазначив він.

Він додав, що такі перевірки вже розпочаті МВС в ряді ЗВО:



Національному медичному університеті імені Богомольця,



філіях Донецького медичного університету, розташованих в Маріуполі і Кропивницького,



Харківському національному університеті імені Каразіна.



“Результати перевірок будуть оприлюднені”, — написав заступник очільника МВС.

“Крім того, Міністерству освіти і Мінціфри доручено в термін до 1 червня 2021 року запустити прозору електронну систему реєстрації та отримання дозволу на навчання для іноземних студентів, яка б дозволила перевіряти в режимі онлайн факт їх перебування в Україні і вимагати ЗВО, які взяли їх на навчання, дотримуватись стандартів якості освіти”, — написав заступник міністра.

Як приклад Геращенко привів студента-іноземця Хінді Алі, що прибув з Ємену, та який вчора, 7 листопада, став винуватцем масштабної ДТП з трьома постраждалими у Харкові. Цей студент, зокрема, раніше вже був підозрюваний за статтею “Хуліганство”. “Причиною цього став такий ось іноземний „студент“, якому, як і тисячам інших, були за хабарі видані дозволи на перебування в Україні і за хабарі ставилися заліки та іспити викладачами різних ЗВО”, — написав заступник очільника МВС.

“Цей „іноземний студент“ в 2016 році отримав тимчасове право на проживання в Україні на підставі того, що був зарахований на навчання до Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба”, — розповів Геращенко.

“Маю велику надію, що українське правосуддя залишить Хінді Алі років на 6 — 7 в Україні, з місцем проживання в одній з виправно-трудових колоній суворого режиму! А МВС, під егідою Кабінету Міністрів, допоможе Міносвіти і МОЗ та іншим органам влади навести порядок з тим, щоб не запрошували будь-кого „вчитись“ до України”, — написав він.

Як раніше повідомляв УНН, вчора у центрі Харкова сталася масштабна ДТП, внаслідок якої троє людей в тяжкому стані доставлені в лікарні. Пізніше стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Пізніше Геращенко опублікував відео з наїздом та самим винуватця ДТП.