Геращенко обнародовал представление на Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Народный депутат Антон Геращенко обнародовал на своей странице в Facebook представление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в отношении народного депутата Надежды Савченко, передает УНН.
"Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности.
К такому выводу я пришел после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к уголовной ответственности и задержание пока еще народного депутата Надежды Савченко", - написал Геращенко.
Он добавил, что по итогам изучения документов решил "голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест".
"Это моя личная позиция. Поясню почему: Во-первых, не хочу создавать для нее образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель.
А во-вторых, считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко подал документы на согласие Верховной Рады на принудительное обследование в психбольнице", - добавил Геращенко.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала осуществить террористический акт в парламенте.
Как сообщал УНН, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.