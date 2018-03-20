Геращенко оприлюднив подання на Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Народний депутат Антон Геращенко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook подання Генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата Надії Савченко, передає УНН.
"Надії Савченко необхідно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності.
До такого висновку я прийшов після того, як уважно прочитав подання на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання поки ще народного депутата Надії Савченко", - написав Геращенко.
Він додав, що за підсумком вивчення документів вирішив "голосувати за зняття з неї депутатської недоторканності і не буду голосувати за її затримання і арешт".
"Це моя особиста позиція. Поясню чому: По-перше, не хочу створювати для неї образ жертви. Для мене вона не жертва, а правопорушник.
А по-друге, вважаю правильним, щоб Генеральний прокурор Юрій Луценко, замість подання на арешт Надії Савченко, подав документи на згоду Верховної Ради на її примусове обстеження в псих лікарні", - додав Геращенко.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала здійснити терористичний акт в парламенті.
Як повідомляв УНН, 16 березня регламентний комітет отримав подання про зняття недоторканності із Савченко.