Генштаб ВСУ: уничтожено уже более 40 тысяч оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 27.07 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 40 070 (+200) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1738 (+1) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед ,

• артиллерийских систем – 883 (+3) ед,

• РСЗО – 258 (+0) ед,

• средства ПВО – 117 (+0 ) ед,

• самолетов – 222 (+0) ед,

• вертолетов – 190 (+1) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),

• крылатые ракеты – 174 (+0),

• корабли/катера – 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 2847 (+12) ед,

• специальная техника – 75 (+0).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Криворожском направлении.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с помощью понтонных переправ, наведенных через водные препятствия, пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.