Генштаб ВСУ: уничтожено уже более 40 тысяч оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 070 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 27.07 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 40 070 (+200) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1738 (+1) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед ,
• артиллерийских систем – 883 (+3) ед,
• РСЗО – 258 (+0) ед,
• средства ПВО – 117 (+0 ) ед,
• самолетов – 222 (+0) ед,
• вертолетов – 190 (+1) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
• крылатые ракеты – 174 (+0),
• корабли/катера – 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2847 (+12) ед,
• специальная техника – 75 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Криворожском направлении.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с помощью понтонных переправ, наведенных через водные препятствия, пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.