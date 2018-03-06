Генштаб уже разработал документы о начале работы Операции Объединенных сил на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже подготовил документы о начале работы Операции Объединенных сил на Востоке Украини. Об этом сказал на брифинге офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров, передает корреспондент УНН.
"Согласно нормам закона предусмотрено, что начало и завершение мер обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях определяется отдельным решением Верховного главнокомандующего ВСУ. Проекты таких документов уже подготовлены и в нужное время они будут приняты и реализованы", - сказал он.
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Как сообщал УНН, 24 февраля 2018 года закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу.