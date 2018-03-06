Генштаб вже розробив документи щодо початку роботи Операції Об'єднаних сил на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України вже підготував документи щодо початку роботи Операції Об'єднаних сил на Сході Украіни. Про це сьогодні сказав на брифінгу офіцер Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних сил України Юрій Бобров, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до норм закону передбачено, що початок та завершення заходів забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській областях визначається окремим рішенням Верховного головнокомандувача ЗСУ. Проекти таких документів вже підготовлені і в необхідний час вони будуть прийняті та реалізовані”, — сказав він.
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Як повідомляв УНН, 24 лютого 2018 року закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності.