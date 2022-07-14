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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины

Генштаб: украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины

Киев • УНН

 • 139770 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины, передает УНН.

Детали

На Славянске производит огненное поражение вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник обстрелял 10 городов и сел, а также вел огонь близ Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы вблизи 16 населенных пунктов. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Камешки.

Добавим

Оккупанты с частичным успехом совершили наступление в Камянке.

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