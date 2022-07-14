Генштаб: украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины, передает УНН.
Детали
На Славянске производит огненное поражение вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы 10 населенных пунктов.
На Бахмутском направлении противник обстрелял 10 городов и сел, а также вел огонь близ Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.
На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы вблизи 16 населенных пунктов. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Камешки.
Добавим
Оккупанты с частичным успехом совершили наступление в Камянке.