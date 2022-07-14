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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Генштаб: українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини

Генштаб: українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини

Київ • УНН

 • 139771 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Генштаб у своєму ранковому звіті повідомив, що українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини, передає УНН.

Деталі

На Слов’янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв 10 міст та сіл, а також вів вогонь поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано поблизу 16-ти населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки.

Додамо

Окупанти з частковим успіхом здійснили наступ в Кам’янці.

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