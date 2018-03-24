Генштаб Турции: Африн полностью очищен от террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Район Африн на северо-западе Сирии полностью очищен от террористов, ведутся работы по разминированию территорий для возвращения населения в свои дома. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Турции, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Согласно сообщению, саперы ВС Турции проводят работу по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин, заложенных террористами на северо-западе Сирии", - сообщает агентство.
Отмечается, что в Генштабе ВС Турции заявили о том, район Африн полностью очищен от террористов.
Как сообщал УНН, 18 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн.
Напомним, Турция начала операцию "Оливковая ветвь" 20 января. К ней привлечены сухопутные силы и авиация турецкой армии.