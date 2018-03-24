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Генштаб Туреччини: район Афрін повністю очищений від терористів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Район Афрін на північному заході Сирії повністю очищений від терористів, ведуться роботи з розмінування територій для повернення населення до своїх домівок. Про це йдеться в заяві Генштабу ЗС Туреччини, передає УНН з посиланням на Анадолу.

"Згідно з повідомленням, сапери ЗС Туреччини проводять роботу з виявлення і знищення вибухових пристроїв і мін, закладених терористами на північному заході Сирії", - повідомляє агентство.

Відзначається, що в Генштабі ЗС Туреччини заявили про те, район Афрін повністю очищений від терористів.

Як повідомляв УНН, 18 березня Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про звільнення від терористів міста Афрін.

Нагадаємо, Туреччина розпочала операцію "Оливкова гілка" 20 січня. До неї залучені сухопутні сили і авіація турецької армії.

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