Генштаб: треть боев - на Покровском направлении, враг активизировался на Лиманском направлении

Треть боев из 93 с начала текущих суток произошла на Покровском направлении, враг стал активнее сегодня на Лиманском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 20 мая, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 93 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

От обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности Янжуловка, Прогресс, Лесковщина Черниговской области; Грабовское, Хутор-Михайловский, Сопич, Дмитровка, Марьино, Кучеровка, Миропольское, Бунякино, Петрушевка, Бруски, Порозок Сумской области; Отражденевское Харьковской области. Авиационному удару подвергся населенный пункт Проходы Сумской области.

Ситуация по направлениям

Украинские воины сегодня остановили одну атаку врага в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении агрессор четыре раза совершал штурмовые действия в районах Киндрашовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Загрызового, сейчас боестолкновения завершены.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Ольговки, Карповки. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак. Захватнические подразделения пытались пройти в направлениях Григоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, были остановлены украинскими воинами.

На Краматорском направлении оккупанты предпринимают попытку продвинуться вперед в районе Часового Яра. Боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении, в районе Торецка, наши воины остановили одно наступательное действие врага, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Муравка, Котляровка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 28 атак. Под авиаударами оказались Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Шевченко, Новополь, Зеленое Поле. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары по Полтавке и Железнодорожному неуправляемыми авиаракетами; по Верхней Терсе, Долинке и Гуляйполю - авиабомбами. Наступательных действий враг не проводил.

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг провел две безрезультатные атаки, кроме того, неуправляемыми авиаракетами ударил по Николаевке.

"На Курском направлении украинские защитники отбили 12 атак россиян, еще пять боевых столкновений продолжаются. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 83 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

На других направлениях фронта ситуация, как сообщается, существенных изменений не претерпела.

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