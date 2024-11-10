Генштаб: с начала суток на фронте произошло более сотни боевых столкновений

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 111958 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 140437 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 153487 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 156572 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 195358 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 127166 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 126404 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121316 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 174354 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132196 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Биткоин обновил исторический максимум и превысил 79 тыс долларов

Биткоин обновил исторический максимум и превысил 79 тыс долларов

07:35 • 26798 просмотра
Еще один морской балкер вышел из акватории мариупольского порта: что известно

Еще один морской балкер вышел из акватории мариупольского порта: что известно

07:59 • 34934 просмотра
Силами обороны Украины сбито 62 вражеских БПЛА

Силами обороны Украины сбито 62 вражеских БПЛА

08:18 • 34962 просмотра
В ВМС рассказали об оснащении флагмана «Иван Мазепа»

В ВМС рассказали об оснащении флагмана «Иван Мазепа»

08:46 • 26866 просмотра
русские активизировались на 3-4 участках курщины

русские активизировались на 3-4 участках курщины

09:01 • 21981 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 195356 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 150246 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 174351 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 176472 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 172302 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

16:47 • 713 просмотра
Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

12:49 • 16087 просмотра
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября 2024, 11:28 • 95533 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

8 ноября 2024, 20:15 • 90008 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 107391 просмотра
Актуальное
Генштаб: с начала суток на фронте произошло более сотни боевых столкновений

Генштаб: с начала суток на фронте произошло более сотни боевых столкновений

Киев  •  УНН

15:22 • 8346 просмотра

Read in English

Горячее всего на Кураховском направлении - 39 атак. Враг активно действует также на Покровском и Времеевском направлениях, украинские войска держат оборону.

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты и дальше активно действуют на Кураховском, Покровском и Времеевском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, среди которых Павловка, Грабовское, Рожковичи, Дмитровка, Басовка и Тимофеевка.

На Харьковском направлении оккупанты проводят две атаки в районах Старицы и Волчанска, также захватчики сбросили авиабомбу на предместа Харькова.

россияне нанесли ракетный удар по предприятию на Харьковской области: есть пострадавший5 ноября 2024, 09:23 • 19799 просмотров

На Купянском направлении враг в течение дня два раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении агрессор атаковал три раза в районах Тернов, Торского и Серебрянки. Одно боестолкновение пока продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов у Ступочек. Еще в этой локации продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиаудар четырьмя КАБами по Славянску.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки, также нанес авиаудар в районе Константиновки.

Продолжаются бои на Покровском направлении, 15 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Отбиты атаки в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидово и Петровки. Сейчас еще продолжаются шесть боев в районах Луча, Крутого Яра, Сухого Яра, Селидово и Григорьевки. Противник сбрасывал авиабомбы на Лисовку и Котлино.

Оккупанты расстреляли шестерых пленных военных ВСУ на Покровском направлении: начато расследование5 ноября 2024, 17:18 • 37599 просмотров

Активность врага пока сохраняется и на Кураховском направлении. 39 раз за сегодня здесь враг пытался прорвать нашу оборону. Наши воины отражали атаки противника в районах населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Дальнее и Екатериновка. В течение дня уже отражено 19 атак, 20 атак оккупанта продолжаются.

На Времовском направлении агрессор 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались прорвать нашу оборону в районе Малой Токмачки, в то же время нанесли авиаудары по Темировке, Новодаровке и Зеленому Полю.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма, еще идет один бой. Противник атаковал Ольговку двенадцатью НАРами.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

«Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу», - отметили в Генштабе.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков