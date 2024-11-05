россияне нанесли ракетный удар по предприятию на Харьковской области: есть пострадавший
Киев • УНН
Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка Изюмской тергромады. В результате атаки ранен 40-летний мужчина.
Российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка в Харьковской области, ранен мужчина, сообщили в Харьковской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.
Сегодня около 9:30 захватчики нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в селе Капитоловка Изюмской тергромады. В результате попадания получил ранения 40-летний мужчина
На месте происшествия, как указано, работают все профильные службы.
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