Атака рф на Запорожье: шесть человек погибли и 9 ранены

В результате вражеской атаки на Запорожье погибли шесть человек, девять получили ранения, на месте удара возник пожар, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН.

Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье