Атака рф на Запорожье: шесть человек погибли и 9 ранены
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Запорожья погибло 6 человек, еще 9 получили ранения. На месте удара возник пожар, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В результате вражеской атаки на Запорожье погибли шесть человек, девять получили ранения, на месте удара возник пожар, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН.
Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье
Сейчас, по его словам, пострадавшие получают всю необходимую помощь.
Напомним,
5 ноября утром войска рф нанесли удар по Запорожью, попали по объекту инфраструктуры.