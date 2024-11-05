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Оккупанты расстреляли шестерых пленных военных ВСУ на Покровском направлении: начато расследование

Оккупанты расстреляли шестерых пленных военных ВСУ на Покровском направлении: начато расследование

Киев  •  УНН

17:18 • 10160 просмотра

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Российские военные расстреляли шестерых украинских военнопленных на Покровском направлении. Три бойца были убиты 23 октября возле Селидово, еще трое - 1 ноября во время штурма укреплений ВСУ.

На Покровском направлении военные рф расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

... начаты досудебные расследования по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных (ч. 2 ст. 438 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

По оперативным данным, 23 октября 2024 года во время наступления на г. Селидово военные рф захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных.

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1 ноября, во время штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении, еще трех военнопленных представители ссс рф убили из автоматического оружия.

В Офисе Генпрокурора отметили, что эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как международное преступление.

Расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Расстрел девяти украинских военнопленных: Офис генпрокурора начал уголовное производство13 октября 2024, 11:57 • 22219 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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