Обратился к ООН и Красному Кресту - украинский омбудсмен отреагировал на информацию о расстреле украинских военных
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец направил письма в международные организации о расстреле россиянами 9 украинских военнопленных. Омбудсмен подчеркнул, что это грубое нарушение Женевской конвенции.
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с письмами в ООН и Красный Крест относительно информации о расстреле россиянами девяти украинских военнопленных. Об этом украинский омбудсмен сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Лубинец отметил, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
«В очередной раз направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия - это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!», - написал омбудсмен.
Напомним,
Портал DeepState сообщал, что россияне в Курской области расстреляли девять украинских военнопленных.