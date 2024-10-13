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Звернувся до ООН та Червоного Хреста – український омбудсман відреагував на інформацію про розстріл українських військових

Київ • УНН

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Дмитро Лубінець надіслав листи до міжнародних організацій про розстріл росіянами 9 українських військовополонених. Омбудсман наголосив, що це грубе порушення Женевської конвенції.

Звернувся до ООН та Червоного Хреста – український омбудсман відреагував на інформацію про розстріл українських військових

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з листами до ООН та Червоного Хреста щодо інформації про розстріл росіянами дев’ятьох українських військовополонених. Про це український омбудсман повідомив в своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Лубінець зазначив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини!", - написав омбудсман.

Нагадаємо

Портал DeepState повідомляв, що росіяни у Курській області розстріляли дев’ять українських військовополонених.

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