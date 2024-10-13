Расстрел девяти украинских военнопленных: Офис генпрокурора начал уголовное производство
Киев • УНН
Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство по факту вероятного расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области РФ. Расследование ведется по статье о нарушении законов войны.
По факту вероятного расстрела девяти украинских военнопленных российскими войсками в курской области открыто уголовное производство. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины, пишет УНН.
Отмечается, что расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
«Офис Генерального прокурора начал уголовное производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством», - говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.
Напомним,
Сегодня стало известно, что россияне расстреляли девять украинских военнопленных в курской области.
Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец уже обратился по этому поводу в ООН и Красный Крест.
В МИД Украины заявили, что По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей.