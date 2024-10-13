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Расстрел девяти украинских военнопленных: Офис генпрокурора начал уголовное производство

Расстрел девяти украинских военнопленных: Офис генпрокурора начал уголовное производство

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 11:57  •  3823 просмотра

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Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство по факту вероятного расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области РФ. Расследование ведется по статье о нарушении законов войны.

По факту вероятного расстрела девяти украинских военнопленных российскими войсками в курской области открыто уголовное производство. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины, пишет УНН.

Отмечается, что расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

«Офис Генерального прокурора начал уголовное производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством», - говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

Напомним,

Сегодня стало известно, что россияне расстреляли девять украинских военнопленных в курской области.

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец уже обратился по этому поводу в ООН и Красный Крест.

В МИД Украины заявили, что По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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