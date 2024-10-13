Розстріл дев’ятьох українських військовополонених: Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження
Київ • УНН
Офіс генпрокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області РФ. Розслідування ведеться за статтею про порушення законів війни.
За фактом ймовірного розстрілу дев’ятьох українських військовополонених російськими військами у курській області відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України, пише УНН.
Зазначається, що розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
"Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора України.
Нагадаємо
Сьогодні стало відомо, що росіяни розстріляли дев’ятьох українських військовополонених у курській області.
Українській омбудсман Дмитро Лубінець вже звернувся із цього приводу до ООН та Червоного Хреста.
В МЗС України заявили, що За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.