Страти стають частішими – в МЗС нагадали світовій спільноті про жорстоке поводження росіян з українськими полоненими
Київ • УНН
За даними ООН, абсолютна більшість українських військовополонених піддається тортурам, що порушує міжнародне право. Міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів.
За даними Організації Об’єднаних Націй абсолютна більшість українських військовополонених піддається тортурам, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга, пише УНН.
За словами голови МЗС України, військовополоненим відмовляють у задоволенні базових потреб.
"Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Страти стають дедалі частішими. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб", - зазначив Андрій Сибіга.
Міністр додав, що міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів з цього приводу. Зокрема, видати ордери Міжнародного кримінального сулу на арешт російських катів, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб.
Нагадаємо
Сьогодні стало відомо, що росіяни розстріляли дев’ятьох українських військовополонених у курській області.
Українській омбудсман Дмитро Лубінець вже звернувся із цього приводу до ООН та Червоного Хреста.