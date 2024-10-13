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Страти стають частішими – в МЗС нагадали світовій спільноті про жорстоке поводження росіян з українськими полоненими

Київ • УНН

 • 26747 перегляди

За даними ООН, абсолютна більшість українських військовополонених піддається тортурам, що порушує міжнародне право. Міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів.

Страти стають частішими – в МЗС нагадали світовій спільноті про жорстоке поводження росіян з українськими полоненими

За даними Організації Об’єднаних Націй абсолютна більшість українських військовополонених піддається тортурам, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга, пише УНН.

За словами голови МЗС України, військовополоненим відмовляють у задоволенні базових потреб.   

"Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Страти стають дедалі частішими. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб", - зазначив Андрій Сибіга.

Міністр додав, що міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів з цього приводу. Зокрема,  видати ордери Міжнародного кримінального сулу на арешт російських катів, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб.

Нагадаємо

Сьогодні стало відомо, що росіяни розстріляли дев’ятьох українських військовополонених у курській області.

Українській омбудсман Дмитро Лубінець вже звернувся із цього приводу до ООН та Червоного Хреста.

Захар Подкидишев

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