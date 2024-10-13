Казни становятся чаще - в МИД напомнили мировому сообществу о жестоком обращении россиян с украинскими пленными
Киев • УНН
По данным ООН, абсолютное большинство украинских военнопленных подвергается пыткам, что нарушает международное право. Министр иностранных дел Украины призвал международное сообщество принять немедленные меры.
По данным Организации Объединенных Наций абсолютное большинство украинских военнопленных подвергается пыткам, что является нарушением международного гуманитарного права. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.
По словам главы МИД Украины, военнопленным отказывают в удовлетворении базовых потребностей.
«Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Казни становятся все более частыми. По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей», - отметил Андрей Сибига.
Министр добавил, что международное сообщество должно принять немедленные меры по этому поводу. В частности, выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских палачей, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей и способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц.
Напомним,
Сегодня стало известно, что россияне расстреляли девять украинских военнопленных в курской области.
Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец уже обратился по этому поводу в ООН и Красный Крест.