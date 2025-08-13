Генштаб подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции на брянщине, обеспечивающей вражескую армию

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегического объекта российских оккупантов - нефтеперекачивающей станции "Унеча", задействованной в обеспечении армии захватчиков, в брянской области рф, пишет УНН.

В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, в Брянской области РФ поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча", задействованная в обеспечении армии захватчиков - сообщили в Генштабе.

Как указано, "зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции". "Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов", - говорится в сообщении.

"Унеча", как указано, обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн. тонн сырья.

Подробная информация о последствиях поражения сейчас уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

