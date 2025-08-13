$41.430.02
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 22571 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 19455 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 43606 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 72366 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 48328 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 85991 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 43218 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 43431 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 126473 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Генштаб подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции на брянщине, обеспечивающей вражескую армию

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

ВСУ подтвердили поражение нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области, которая обеспечивает российскую армию. Зафиксированы пожар и взрывы, детали уточняются.

Генштаб подтвердил поражение нефтеперекачивающей станции на брянщине, обеспечивающей вражескую армию

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение стратегического объекта российских оккупантов - нефтеперекачивающей станции "Унеча", задействованной в обеспечении армии захватчиков, в брянской области рф, пишет УНН.

В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, в Брянской области РФ поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча", задействованная в обеспечении армии захватчиков

- сообщили в Генштабе.

Как указано, "зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции". "Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов", - говорится в сообщении.

"Унеча", как указано, обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн. тонн сырья.

Подробная информация о последствиях поражения сейчас уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Беспилотники ГУР поразили нефтеперекачивающую станцию в брянской области - источники13.08.25, 11:26 • 1896 просмотров

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Брянская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина