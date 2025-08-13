$41.430.02
Ексклюзив
08:39 • 9208 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 10826 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 27232 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 22669 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 48246 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 76148 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 49674 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 88251 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 43704 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 44287 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції на брянщині, яка забезпечує ворожу армію

Київ • УНН

 • 2096 перегляди

ЗСУ підтвердили ураження нафтоперекачувальної станції "Унєча" в Брянській області, яка забезпечує російську армію. Зафіксовано пожежу та вибухи, деталі уточнюються.

Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції на брянщині, яка забезпечує ворожу армію

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічного об’єкта російських окупантів - нафтоперекачувальну станцію "Унєча", задіяну у забезпеченні армії загарбників, у Брянській області рф, пише УНН.

У ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора. Зокрема, у Брянській області рф уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча", задіяну у забезпеченні армії загарбників

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, "зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції". "Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів", - ідеться у повідомленні.

"Унєча", як вказано, забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Безпілотники ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в брянський області - джерела 13.08.25, 11:26 • 2310 переглядiв

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Брянська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна