Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції на брянщині, яка забезпечує ворожу армію

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження стратегічного об’єкта російських окупантів - нафтоперекачувальну станцію "Унєча", задіяну у забезпеченні армії загарбників, у Брянській області рф, пише УНН.

У ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора. Зокрема, у Брянській області рф уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча", задіяну у забезпеченні армії загарбників - повідомили у Генштабі.

Як вказано, "зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції". "Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів", - ідеться у повідомленні.

"Унєча", як вказано, забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Безпілотники ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в брянський області - джерела