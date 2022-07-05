Аж "искрит": Генштаб показал уничтожение российской техники на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Генштаб ВСУ показал, как 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка уничтожает российскую технику на юге, сообщает УНН.
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"59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка качественно, аж "искрит", сдерживает российские войска на юге Украины - воины ежедневно уничтожают военную технику и живую силу врага", - говорится в сообщении.
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Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские военные ударили по казарме рашистов во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области.