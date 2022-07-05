Аж "іскрить": Генштаб показав знищення російської техніки на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Генштаб ЗСУ показав, як 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищує російську техніку на півдні, повідомляє УНН.
Цитата
"59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж "іскрить", стримує російські війська на півдні України - воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що українські військові вдарили по казармі рашистів у тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині.