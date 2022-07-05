Аж "іскрить": Генштаб показав знищення російської техніки на півдні

Цитата

"59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж "іскрить", стримує російські війська на півдні України - воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що українські військові вдарили по казармі рашистів у тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині.