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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 23819 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Аж "іскрить": Генштаб показав знищення російської техніки на півдні

Аж "іскрить": Генштаб показав знищення російської техніки на півдні

Київ • УНН

 • 157389 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Генштаб ЗСУ показав, як 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищує російську техніку на півдні, повідомляє УНН.

Цитата

"59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж "іскрить", стримує російські війська на півдні України - воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога", - ідеться в повідомленні.

Доповнення 

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що українські військові вдарили по казармі рашистів у тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині.

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