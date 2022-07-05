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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 22277 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Гарно палає: ЗСУ вдарили по казармі рашистів в окупованій Ясинуватій

Гарно палає: ЗСУ вдарили по казармі рашистів в окупованій Ясинуватій

Київ • УНН

 • 237073 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Українські військові вдарили по казармі рашистів у тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує УНН

Цитата

"А що це так класно горить і чому так шкварками смердить? А це тому, що наші гармаші в окупованій Ясинуватій влучили в казарму з орками", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у місті.

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