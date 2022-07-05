Гарно палає: ЗСУ вдарили по казармі рашистів в окупованій Ясинуватій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Українські військові вдарили по казармі рашистів у тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує УНН
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"А що це так класно горить і чому так шкварками смердить? А це тому, що наші гармаші в окупованій Ясинуватій влучили в казарму з орками", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у місті.