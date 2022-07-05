Гарно палає: ЗСУ вдарили по казармі рашистів в окупованій Ясинуватій

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"А що це так класно горить і чому так шкварками смердить? А це тому, що наші гармаші в окупованій Ясинуватій влучили в казарму з орками", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у місті.