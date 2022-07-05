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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Красиво горит: ВСУ ударили по казарме рашистов в оккупированной Ясиноватой

Киев • УНН

 • 237070 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинские военные ударили по казарме рашистов во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, информирует УНН

Цитата

"А что это так классно горит и почему так шкварками воняет? А это потому, что наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками", – говорится в сообщении.

Напомним

3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в городе.

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