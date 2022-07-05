Красиво горит: ВСУ ударили по казарме рашистов в оккупированной Ясиноватой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинские военные ударили по казарме рашистов во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, информирует УНН
Цитата
"А что это так классно горит и почему так шкварками воняет? А это потому, что наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками", – говорится в сообщении.
Напомним
3 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех российских военных баз в городе.