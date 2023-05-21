Генштаб: оккупанты переоборудуют учебные заведения под военные медучреждения на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Оккупанты переоборудуют учебные заведения под военные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Российские оккупанты продолжают переоборудовать учебные заведения во временно оккупированных населенных пунктах Украины под военные медицинские учреждения.
В частности, общеобразовательную школу в поселке Азов Запорожской области и дошкольное учебное заведение в поселке Гладковка Херсонской области, захватчики превратили в полевые госпитали.
На лечении там находятся около 50 оккупантов с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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В Генштабе также добавили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В общем, за прошедшие сутки, состоялось 53 боевых столкновения на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
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