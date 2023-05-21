Генштаб: окупанти переобладнують заклади освіти під військові медустанови на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Окупанти переобладнують заклади освіти під військові медичні установи на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.
Зокрема, загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області, загарбники перетворили у польові шпиталі.
На лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі також додали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Загалом, протягом минулої доби, відбулось 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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