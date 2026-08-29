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Генштаб обновил данные о фронте: треть атак приходится на три направления

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Генштаб зафиксировал 242 боевых столкновения, 77 авиаударов и более 9 тысяч дронов-камикадзе. Самые горячие направления — Покровское, Константиновское и Гуляйпольское.

Генштаб обновил данные о фронте: треть атак приходится на три направления

Треть из 242 боестолкновений на фронте за минувшие сутки пришлось на три направления — Покровское, Костянтиновское и Гуляйпольское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 29 августа, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 242 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 77 авиационных ударов, во время которых сбросил 284 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9213 дронов-камикадзе и осуществили 2987 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Беловоды, Шпиль, Юнаковка, Могрица, Алексеевка, Уланово, Иволжанское и Ястребщина. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Толстодубово, Новая Сечь и Храповщина.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили один вражеский штурм.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, а также в направлениях Захаровки, Охримовки и Волоховки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Шийковки, Грековки и Ставков.

На Славянском направлении противник осуществил восемь штурмовых действий в районах Закитного и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях населенных пунктов Заповедное и Юрковка.

На Костянтиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Костянтиновки, Иллиновки и Новоселовки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 41 атаку. Враг проявлял активность в районах Котлиного, Сергеевки и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Торецкого, Софиевки, Вольного, Доброполья, Новогришиного, Удачного, Муравки, Беляковки и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики осуществили пять атак в направлениях населенных пунктов Поддубное, Малиевка и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Рождественки, Долинки, Копаней и Егоровки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в направлениях Красногорского и Новопавловки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Россия потеряла за сутки еще 1420 военнослужащих и более 1300 беспилотников — Генштаб29.08.26, 08:00 • 1564 просмотра

Юлия Шрамко

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