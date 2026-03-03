Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 40 атак, враг активно действует на трех направлениях
Киев • УНН
С начала суток на фронте зафиксировано 42 атаки агрессора. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, обстреливая приграничные районы.
С начала суток на фронте количество атак агрессора составляет 42. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Суходол, Волфино, Эсмань, Рогизное, Стариково
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 90 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском в настоящее время продолжается одна атака врага в направлении населенного пункта Зыбино.
На Купянском направлении противник трижды атаковал в направлении Петропавловки и Куриловки. Один бой еще продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще один бой продолжается.
На Славянском направлении агрессор трижды атаковал в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки. Один бой еще продолжается.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки. Две атаки продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты девять раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое и Злагода. Два боестолкновения на это время продолжаются. Авиаударам подверглись Вишневое и Писанцы.
На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское. Одно боестолкновение продолжается. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Чаривное, Долинка, Любицкое.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в районе Степногорска.
На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки противника продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
