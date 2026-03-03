$43.230.13
Эксклюзив
16:32
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
15:45
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эксклюзив
2 марта, 16:02
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 40 атак, враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 1440 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 42 атаки агрессора. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, обстреливая приграничные районы.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 40 атак, враг активно действует на трех направлениях

С начала суток на фронте количество атак агрессора составляет 42. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Суходол, Волфино, Эсмань, Рогизное, Стариково 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 90 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском в настоящее время продолжается одна атака врага в направлении населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник трижды атаковал в направлении Петропавловки и Куриловки. Один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще один бой продолжается.

На Славянском направлении агрессор трижды атаковал в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты девять раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое и Злагода. Два боестолкновения на это время продолжаются. Авиаударам подверглись Вишневое и Писанцы.

На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское. Одно боестолкновение продолжается. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Чаривное, Долинка, Любицкое.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки противника продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

На фронте произошло 152 боевых столкновения, враг сбросил 282 КАБа - Генштаб ВСУ
03.03.26, 09:15

Антонина Туманова

Война в Украине