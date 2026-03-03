$43.230.13
Ексклюзив
13:15 • 8524 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 15484 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 14694 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 15676 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 20512 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32257 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 103417 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84548 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60695 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51631 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 40 атак, ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 282 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 42 атаки агресора. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, обстрілюючи прикордонні райони.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 40 атак, ворог активно діє на трьох напрямках

Від початку доби на фронті кількість атак агресора становить 42. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Геншатбу.

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Суходіл, Волфине, Есмань, Рогізне, Старикове 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 90 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському наразі триває одна атака ворога в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував в напрямку Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще один бій триває.

На Слов’янському напрямку агресор тричі атакував в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки. Дві атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти дев’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки. Два боєзіткнення ще триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік населених пунктів Тернове, Вишневе і Злагода. Два боєзіткнення на цей час тривають. Авіаударів зазнали Вишневе та Писанці.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське. Одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке.

На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби противника просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи - Генштаб ЗСУ03.03.26, 09:15 • 4288 переглядiв

Антоніна Туманова

