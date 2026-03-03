Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 40 атак, ворог активно діє на трьох напрямках
Київ • УНН
З початку доби на фронті зафіксовано 42 атаки агресора. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, обстрілюючи прикордонні райони.
Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Суходіл, Волфине, Есмань, Рогізне, Старикове
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 90 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському наразі триває одна атака ворога в напрямку населеного пункту Зибине.
На Куп’янському напрямку противник тричі атакував в напрямку Петропавлівки та Курилівки. Один бій ще триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще один бій триває.
На Слов’янському напрямку агресор тричі атакував в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки. Один бій ще триває.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки. Дві атаки тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти дев’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки. Два боєзіткнення ще триває.
На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік населених пунктів Тернове, Вишневе і Злагода. Два боєзіткнення на цей час тривають. Авіаударів зазнали Вишневе та Писанці.
На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське. Одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке.
На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Степногірська.
На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби противника просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.
