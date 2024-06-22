Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 121

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 121. Горячее всего сейчас на Покровском направлении, где продолжаются еще 11 вражеских атак. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 19:00, передает УНН.

С начала дня враг наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 121. Горячее всего сейчас на Покровском направлении. Вместе с тем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику - говорится в сводке.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбивали 14 штурмовых действий оккупационных войск возле Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и песчаного. В настоящее время там продолжаются еще три боестолкновения.

Восемь атак противника не имели успеха вблизи населенных пунктов Терны и Невское на Лиманском направлении.

На Краматорском направлении противник четыре раза пытался выбить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Ивановского, Григоровки и Нового. Три атаки украинские воины отбили, одна - еще продолжается.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до 14. подразделения Сил обороны отбили восемь штурмовых действий захватнического войска, шесть атак еще продолжаются.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 38 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Успеха не имели 27 штурмов агрессора, еще 11 вражеских атак – продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Прасковеевки. Общее количество атак здесь возросло до 14, из которых восемь отбиты и шесть еще продолжаются.

"Наконец, обстановка существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском и Торецком направлениях враг наращивает темпы наступательных действий