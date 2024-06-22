Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 121

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61797 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 150333 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 145129 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121856 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132523 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84829 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93036 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98711 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89664 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220829 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 20264 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20032 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43194 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16497 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22192 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 145129 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220829 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370879 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306729 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 422 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10792 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30902 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27790 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121856 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 121

Київ • УНН

 • 25923 перегляди

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121, причому найгарячішим місцем є Покровський напрямок, де все ще тривають 11 ворожих атак.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 121

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку, де тривають ще 11 ворожих атак. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 19:00, передає УНН.

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Разом з тим, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку 

- йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 14 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час там тривають ще три боєзіткнення.

Вісім атак противника не мали успіху поблизу населених пунктів Терни та Невське на Лиманському напрямку.

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався вибити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Іванівського, Григорівки та Нового. Три атаки українські воїни відбили, одна – ще триває.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 14. Підрозділи Сил оборони відбили вісім штурмових дій загарбницького війська, шість атак ще продовжуються.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 38 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 27 штурмів агресора, ще 11 ворожих атак – тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до 14, з яких вісім відбито та шість ще тривають.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

Генштаб про ситуацію на фронті: на Покровському та Торецькому напрямках ворог нарощує темпи наступальних дій22.06.24, 17:55 • 29653 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44