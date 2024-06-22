Генштаб про ситуацію на фронті: кількість бойових зіткнень зросла до 121
Київ • УНН
Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121, причому найгарячішим місцем є Покровський напрямок, де все ще тривають 11 ворожих атак.
Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку, де тривають ще 11 ворожих атак. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 19:00, передає УНН.
Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Разом з тим, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку
На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 14 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час там тривають ще три боєзіткнення.
Вісім атак противника не мали успіху поблизу населених пунктів Терни та Невське на Лиманському напрямку.
На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався вибити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Іванівського, Григорівки та Нового. Три атаки українські воїни відбили, одна – ще триває.
На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 14. Підрозділи Сил оборони відбили вісім штурмових дій загарбницького війська, шість атак ще продовжуються.
На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 38 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 27 штурмів агресора, ще 11 ворожих атак – тривають.
Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до 14, з яких вісім відбито та шість ще тривають.
"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.
Генштаб про ситуацію на фронті: на Покровському та Торецькому напрямках ворог нарощує темпи наступальних дій22.06.24, 17:55 • 29653 перегляди