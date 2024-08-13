Генштаб: на Покровском направлении наибольшая концентрация атак врага была вблизи Гродовки и Желанного

На фронте за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения, из которых 52 - на Покровском направлении. На границе с Черниговской и Сумской областями враг сохраняет военное присутствие, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке по состоянию на утро 13 августа, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении", - сообщают в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением семи ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 96 КАБов. Кроме этого, совершил более 4400 обстрелов, из них 123 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и артиллерийскую систему.

По состоянию на 8 утра ситуация на фронте следующая:

На Харьковском направлении шли три боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении произошло 12 боестолкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении произошло четыре боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении шли семь боев в районах Часового Яра и Богдановки.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку Железного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 52 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланное, Птичье, Воздвиженка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали восемь атак противника возле Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки, Калинового и Константиновки.

На Времовском направлении враг шесть раз наступал в сторону Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении российские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - добавили в Генштабе.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 593 160 человек, 8455 танков и сотен единиц военной техники.