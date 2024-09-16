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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 13:51  •  15202 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о 99 боевых столкновений с начала сутки. Самые интенсивные бои на Кураховском направлении, где враг атаковал 26 раз. россия также нанесла авиаудары по Сумской и Черниговской областях, также враг за сегодня сбросил на Курскую область уже 15 российских КАБов.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, а в целом на фронте сегодня произошло уже 99 боев, враг за сегодня сбросил на курскую область уже 15 российских КАБов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 16 сентября, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. При этом Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. В общем, с начала суток произошло 99 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Как указано, от циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Обстрелам вражеской артиллерии подверглись Волковка, Новая Слобода, Большая Березка, Порохонь и Гремяч. Авиаудары захватчики нанесли по районам населенных пунктов Шалигино, Новая Слобода, Речки и Новониколаевка, сбросив 11 авиабомб.

"Также, за сегодня на Курскую область рф противник сбросил уже 15 российских КАБов", - отметили в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку Синьковки и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 18 раз вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Украинские защитники отбили 12 атак, еще шесть - продолжается. Также враг нанес авиационные удары по Новоегоровке и Кучеровке.

На Северском направлении в течение дня оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении захватчики четыре раза осуществляли штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян вблизи Часового Яра, еще две атаки продолжаются в районе Васюковки.

На Торецком направлении противник атаковал 12 раз неподалеку Дружбы, Торецка и Зализного. Девять боев завершились без успеха для оккупантов, еще три - продолжаются. Страдает от авиационных ударов врага Щербиновка, на которую за сегодня уже сброшено девять КАБов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 20 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Самое горячее сегодня Кураховское направление - 26 раз враг атаковал в сторону Украинска, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Девятнадцать боев завершены, семь - продолжаются.

На Времовском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших войск возле Угледара, Катериновки, Водяного и Константиновки. Два штурмовых действия врага отбиты, продолжается три боестолкновения.

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наносит авиационные удары.

На Приднепровском направлении российские захватчики дважды пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - сообщили в Генштабе.

Генштаб: 173 бої на фронті, найбільше - на Курахівському напрямку16 сентября 2024, 05:39 • 16443 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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