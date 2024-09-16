Генштаб: на фронті вже 99 боїв, найгарячіше - на Курахівському напрямку, ворог скинув на курщину 15 російських КАБів

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, а загалом на фронті сьогодні сталося вже 99 боїв, ворог за сьогодні скинув на курську область уже 15 російських КАБів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 16 вересня, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість, Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Як вказано, від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Вовківка, Нова Слобода, Велика Берізка, Порохонь та Грем’яч. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки та Новомиколаївка, скинувши 11 авіабомб.

"Також, за сьогодні на Курську область рф противник скинув вже 15 російських КАБів", - зазначили у Генштабі.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Синьківки та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще чотири - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 18 разів поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Українські захисники відбили 12 атак, ще шість - триває. Також ворог завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Кучерівці.

На Сіверському напрямку впродовж дня окупанти один раз безуспішно атакували у районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Часового Яру, ще дві атаки тривають в районі Васюківки.

На Торецькому напрямку противник атакував 12 разів неподалік Дружби, Торецька та Залізного. Дев’ять боїв завершилися без успіху для окупантів, ще три - продовжуються. Потерпає від авіаційних ударів ворога Щербинівка, на яку за сьогодні вже скинуто дев’ять КАБів.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 20 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок - 26 разів ворог атакував у бік Українська, Цукуріного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Дев’ятнадцять боїв завершено, сім - продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших військ біля Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. Дві штурмові дії ворога відбито, триває три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, завдає авіаційних ударів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

"На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала", - повідомили у Генштабі.

Генштаб: 173 бої на фронті, найбільше - на Курахівському напрямку