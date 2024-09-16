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Генштаб: 173 бої на фронті, найбільше - на Курахівському напрямку

Генштаб: 173 бої на фронті, найбільше - на Курахівському напрямку

Київ • УНН

 • 18569 перегляди

За добу відбулося 173 бойових зіткнення, майже чверть з них на Курахівському напрямку. Ворог завдав 77 авіаударів та здійснив 3888 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.

На фронті минулої доби сталося 173 бої, більшість - майже чверть - на Курахівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 16 вересня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБ. Крім цього, здійснив 3888 обстрілів, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників.

За даними Генштабу, за напрямками ситуація наступна:

На Харківському напрямку ворог намагався один раз штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах та цивільній інфраструктурі міста Харків і населеного пункту Руська Лозова.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. По громадах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка та Переїзне активно працювала ворожа авіація.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Дружби, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки. Окрім того ворог атакував у бік Українська, Долинівки, Катеринівки, Селідового та Желанного Другого.

На Времівському напрямку противник здійснив 10 штурмів наших позицій в районах Водяного, Катеринівки, Солодкого та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Новодарівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися витіснити з позицій наші підрозділи вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

"Триває операція у Курській області", - вказали у Генштабі.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу, наголосили в Генштабі.

рф втратила 1060 військових за добу, загальні втрати сягнули 63486016.09.24, 07:25 • 23764 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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