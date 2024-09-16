рф втратила 1060 військових за добу, загальні втрати сягнули 634860
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу ворожа країна втратила 1060 військових. Загальні втрати ворога з початку війни становлять 634860 осіб, 8683 танки, 17071 БМП та інша техніка.
За останню доби країна-терорист втратила 1060 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 16.09.24:
- Особовий склад: 634860 (+1060).
- Танки: 8683 (+3).
- Броньовані бойові машини: 17071 (+8).
- Артилерійські системи: 18123 (+14).
- РСЗВ: 1187 (+1).
- Засоби ППО: 947.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 15263 (+29).
- Крилаті ракети: 2592.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24712 (+28).
- Спеціальна техніка: 3090 (+6).
На фронті відбулося 131 боєзіткнень, основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку - Генштаб15.09.24, 00:01 • 22444 перегляди