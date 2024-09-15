На фронті відбулося 131 боєзіткнень, основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
На передовій відбулося 131 боєзіткнення, з них 41 на Покровському напрямку. Ворог завдав 63 авіаудари, використав 580 дронів-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів позицій ЗСУ.
На передовій відбулося 131 боєзіткнення. Сьогодні основні зусилля ворог зосередив на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
По території України сьогодні держава-терорист завдала 63 авіаудари, скинувши при цьому 83 КАБи. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 580 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї
Ситуація на напрямках
На Харківському: терористи здійснили 3 штурми в районах Вовчанська.
На Куп’янському: загарбники 17 разів атакували біля населених пунктів Колісниківка, Стельмахівка, Лозової та Синьківки. Нині ЗСУ відбили 14 наступальних дій. Крім того, триває три боєзіткнення.
На Лиманському: супротивник 19 разів атакував у районах Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів. На цей час продовжуються 5 боєзіткнень.
На Сіверському: агресор 13 разів намагався витіснити Захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Два боєзіткнення ще триває.
На Краматорському: ЗСУ відбили дві спроби окупантів просунутися поблизу Часового Яру і Андріївки.
На Торецькому: противник 11 разів атакував поблизу Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька. Втім, бойові дії досі тривають у шести локаціях.
На Покровському: ворожі сили провели 41 атаку, де найбільша активність була проявлена в районі Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. ЗСУ відбили 36 атак, ще 5 боєзіткнень тривають.
На Курахівському: ЗСУ відбивали 39 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися біля Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого. Бій біля Катеринівки триває.
На Времівському: терористи 4 рази штурмували в напрямку Водяного, Золотої Ниви та Вугледару. Захисники зупинили 3 ворожих атаки, ще одна атака в районі Вугледару триває.
На Оріхівському: ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населеним пунктам П’ятихатки та Лобкове.
На Придніпровському: росіяни безуспішно провели 8 штурмів.
Генштаб повідомив про 83 бойових зіткнень за добу, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках14.09.24, 17:36 • 26565 переглядiв