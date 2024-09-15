На фронті відбулося 131 боєзіткнень, основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку - Генштаб

На передовій відбулося 131 боєзіткнення. Сьогодні основні зусилля ворог зосередив на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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По території України сьогодні держава-терорист завдала 63 авіаудари, скинувши при цьому 83 КАБи. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 580 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї