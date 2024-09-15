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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 131 боестолкновение, основные усилия врага сосредоточены на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 131 боестолкновение, основные усилия врага сосредоточены на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 21:01  •  3078 просмотра

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На передовой произошло 131 боестолкновение, из них 41 на Покровском направлении. Враг нанес 63 авиаудара, использовал 580 дронов-камикадзе и совершил более 3300 обстрелов позиций ВСУ.

На передовой произошло 131 боестолкновение. Сегодня основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло 63 авиаудара, сбросив при этом 83 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 580 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия

- Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: террористы совершили 3 штурма в районах Волчанска.

На Купянском: захватчики 17 раз атаковали возле населенных пунктов Колесниковка, Стельмаховка, Лозовой и Синьковки. Сейчас ВСУ отбили 14 наступательных действий. Кроме того, продолжается три боестолкновения.

На Лиманском: противник 19 раз атаковал в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов. В настоящее время продолжаются 5 боестолкновений.

На Северском: агрессор 13 раз пытался вытеснить Защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском: ВСУ отбили две попытки оккупантов продвинуться вблизи Часового Яра и Андреевки.

На Торецком: противник 11 раз атаковал вблизи Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка. Впрочем, боевые действия до сих пор продолжаются в шести локациях.

На Покровском: вражеские силы провели 41 атаку, где наибольшая активность была проявлена в районе Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. ВСУ отбили 36 атак, еще 5 боестолкновений продолжаются.

На Кураховском: ВСУ отбивали 39 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться возле Селидово, Украинского, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Желаного Первого. Бой возле Катериновки продолжается.

На Времовском: террористы 4 раза штурмовали в направлении Водяного, Золотой Нивы и Угледара. Защитники остановили 3 вражеских атаки, еще одна атака в районе Угледара продолжается.

На Ореховском: враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

На Приднепровском: россияне безуспешно провели 8 штурмов.

Генштаб повідомив про 83 бойових зіткнень за добу, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках14 сентября 2024, 14:36 • 22439 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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