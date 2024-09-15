На фронте произошло 131 боестолкновение, основные усилия врага сосредоточены на Покровском направлении - Генштаб

На передовой произошло 131 боестолкновение. Сегодня основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло 63 авиаудара, сбросив при этом 83 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 580 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: террористы совершили 3 штурма в районах Волчанска.

На Купянском: захватчики 17 раз атаковали возле населенных пунктов Колесниковка, Стельмаховка, Лозовой и Синьковки. Сейчас ВСУ отбили 14 наступательных действий. Кроме того, продолжается три боестолкновения.

На Лиманском: противник 19 раз атаковал в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов. В настоящее время продолжаются 5 боестолкновений.

На Северском: агрессор 13 раз пытался вытеснить Защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском: ВСУ отбили две попытки оккупантов продвинуться вблизи Часового Яра и Андреевки.

На Торецком: противник 11 раз атаковал вблизи Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка. Впрочем, боевые действия до сих пор продолжаются в шести локациях.

На Покровском: вражеские силы провели 41 атаку, где наибольшая активность была проявлена в районе Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. ВСУ отбили 36 атак, еще 5 боестолкновений продолжаются.

На Кураховском: ВСУ отбивали 39 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться возле Селидово, Украинского, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Желаного Первого. Бой возле Катериновки продолжается.

На Времовском: террористы 4 раза штурмовали в направлении Водяного, Золотой Нивы и Угледара. Защитники остановили 3 вражеских атаки, еще одна атака в районе Угледара продолжается.

На Ореховском: враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

На Приднепровском: россияне безуспешно провели 8 штурмов.

Генштаб повідомив про 83 бойових зіткнень за добу, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках