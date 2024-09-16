рф потеряла 1060 военных за сутки, общие потери достигли 634860
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки вражеская страна потеряла 1060 военных. Общие потери врага с начала войны составляют 634860 человек, 8683 танка, 17071 БМП и другая техника.
За последние сутки страна-террорист потеряла 1060 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 16.09.24:
- Личный состав: 634860 (+1060).
- Танки: 8683 (+3).
- Бронированные боевые машины: 17071 (+8).
- Артиллерийские системы: 18123 (+14).
- РСЗВ: 1187 (+1).
- Средства ППО: 947.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15263 (+29).
- Крылатые ракеты: 2592.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 24712 (+28).
- Специальная техника: 3090 (+6).
На фронті відбулося 131 боєзіткнень, основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку - Генштаб14 сентября 2024, 21:01 • 21401 просмотр