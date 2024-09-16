Генштаб: 173 боя на фронте, больше всего - на Кураховском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 173 боя, большинство - почти четверть - на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 16 сентября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в частности, сбросил 117 КАБ. Кроме этого, совершил 3888 обстрелов, из них 114 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

По данным Генштаба, по направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг пытался один раз штурмовать в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам и гражданской инфраструктуре города Харьков и населенного пункта Русская Лозовая.

На Купянском направлении за сутки произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. По общинам населенных пунктов Северск, Николаевка и Переездное активно работала вражеская авиация.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку Дружбы, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того враг атаковал в сторону Украинской, Долиновки, Катериновки, Селидово и Желанного Второго.

На Времовском направлении противник совершил 10 штурмов наших позиций в районах Водяного, Катериновки, Сладкого и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались вытеснить с позиций наши подразделения восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

«Продолжается операция в Курской области», - указали в Генштабе.

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу, отметили в Генштабе.

рф втратила 1060 військових за добу, загальні втрати сягнули 634860