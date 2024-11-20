Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений, оккупанты активно атаковали на двух направлениях
Киев • УНН
За сутки произошло 130 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки врага зафиксированы на Кураховском и Покровском направлениях - 22 и 37 штурмов соответственно.
На передовой произошло 130 боевых столкновений. Интенсивно атаковал враг на на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении возле Волчанска террористы 5 раз штурмовали.
На Купянском направлении 11 раз оккупанты атаковали вблизи Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово, Першотравневого и Кругляковки. Авиационным ударам подверглись Петропавловка и Лозовая.
На Лиманском направлении 14 раз захватчики били в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Торское и Терны.
На Северском направлении противник сбросил 9 авиабомб на Северск и еще 4 на Закитное, наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении шло 1 боестолкновение возле Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты 8 раз штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки.
На Покровском направлении агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино.
На Кураховском направлении произошло 22 атаки в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.
На Времовском направлении враг 15 раз штурмовал возле Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.
На Ореховском направлении безуспешно противник пытался продвинуться вперед в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении ВСУ отбили 2 вражеские атаки.
135 боевых столкновений на фронте: где враг атаковал активнее всего - Генштаб18 нояб. 2024, 20:36 • 29163 просмотра