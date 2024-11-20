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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений, оккупанты активно атаковали на двух направлениях

Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений, оккупанты активно атаковали на двух направлениях

Киев  •  УНН

 • 946 просмотра

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За сутки произошло 130 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки врага зафиксированы на Кураховском и Покровском направлениях - 22 и 37 штурмов соответственно.

На передовой произошло 130 боевых столкновений. Интенсивно атаковал враг на на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении возле Волчанска террористы 5 раз штурмовали.

На Купянском направлении 11 раз оккупанты атаковали вблизи Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово, Першотравневого и Кругляковки. Авиационным ударам подверглись Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении 14 раз захватчики били в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Григорьевка, Торское и Терны.

На Северском направлении противник сбросил 9 авиабомб на Северск и еще 4 на Закитное, наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении шло 1 боестолкновение возле Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 8 раз штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки.

На Покровском направлении агрессор совершил 37 штурмовых и наступательных действий в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино.

На Кураховском направлении произошло 22 атаки в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

На Времовском направлении враг 15 раз штурмовал возле Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

На Ореховском направлении безуспешно противник пытался продвинуться вперед в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили 2 вражеские атаки.

135 боевых столкновений на фронте: где враг атаковал активнее всего - Генштаб18 нояб. 2024, 20:36 • 29163 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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