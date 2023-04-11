Генштаб: в Донецкой области оккупанты уволили медработников из-за отсутствия паспорта рф

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"Российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях. Недавно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта", - сообщили в Генштабе.

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Также в Генеральном штабе Вооруженных силы Украины сообщили, что во временно оккупированном Энергодаре местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории Запорожской области.

"В городе Энергодар Запорожской области, местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Те, кто подал заявки на получение пропусков, подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины. Кое-где захватчики обыскивают даже человеческие жилища", - отметили в Генштабе.

Напомним

российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганщины "проводят перепись имеющегося жилого фонда". Все для того, чтобы найти пустующие жилые помещения, которые покинули местные жители во время полномасштабного вторжения.