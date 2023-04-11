Генштаб: на Донеччині окупанти звільнили медпрацівників через відсутність паспорта рф

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"Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, у Сніжному Донецької області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти", - повідомили у Генштабі.

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Також у Генеральному штабі Збройних сили України повідомили, що в тимчасово окупованому Енергодарі місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією Запорізької області.

"У місті Енергодар Запорізької області, місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть людські помешкання", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини "проводять перепис наявного житлового фонду". Все для того, щоб знайти пусті житлові приміщення, які покинули місцеві жителі під час повномасштабного вторгнення.