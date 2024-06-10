Генштаб: на Черниговском и Сумском направлениях без активных наступательных действий врага, напряженно на Купянском и несколько напряженно на Кураховском направлениях

На фронте с начала суток произошло 38 боевых столкновений, без активных действий врага на Харьковском направлении, напряженная ситуация на Купянском направлении, несколько напряженная - на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 10:30 10 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала этих суток уже произошло 38 боевых столкновений. Захватчики совершили 11 авиационных ударов с применением 21 КАБ, нанесли 52 удара дронами-камикадзе, более 650 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты", - сообщили в Генштабе.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Черниговском и Сумском направлениях противник активных наступательных действий не проводил. Ситуация под контролем Сил обороны.

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На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 89 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, 13 автомобилей и четыре единицы специальной техники. Поврежден один танк, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Пять вражеских атак отбиты без успеха для противника. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении нашими защитниками успешно отбиты семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Терновского, Торского и Григоровки.

На Северском направлении потерпели неудачу три попытки российского агрессора приблизиться к нашим позициям в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Потерь позиций не допущено.

На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки оккупантов в районах Клещиевки и Андреевки.

На Покровском направлении от начала суток произошло четыре боестолкновения. Две атаки врага в районе Новопокровского отражены. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки и Новопокровского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины. За минувшие сутки враг на этом направлении понес потери: 269 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и три автомобиля. Поврежден танк, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток российские войска десять раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Прасковеевки и Константиновки. Девять вражеских атак отбиты, продолжается бой вблизи Константиновки.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе села Копани. Потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны отразили одну атаку российских захватчиков севернее крынок.

На остальных направлениях, обстановка, как отмечается, существенных изменений не претерпела.

"Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки", - отметили в Генштабе.

Сводка за минувшие сутки

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

В общем, за минувшие сутки российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 94 авиаудара (в частности, с применением 80 КАБов), задействовал 33 дрона-камикадзе, 1411 FPV-дронов, совершил более 4400 обстрелов, в том числе 101 с применением реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре места скопления личного состава и техники, три средства ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, одну РЛС и один склад с боеприпасами.

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