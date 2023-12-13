Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 341 тысячу

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 341 500 человек, 5682 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 13.12.2023 ориентировочно составляли:

личного состава - около 341 500 (+850) человек,

танков - 5682 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,

артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,

РСЗО - 919 (+0) ед,

средств ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6173 (+10),

крылатых ракет - 1596 (+0),

кораблей/катеров - 22 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,

специальной техники - 1176 (+6).

Дополнение

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.