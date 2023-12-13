Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 341 тысячу
Киев • УНН
По данным Вооруженных сил Украины, по состоянию на 13 декабря 2023 года, с начала вторжения в Украину российские войска понесли примерно 341 500 потерь личного состава и потеряли 5 682 танка.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 341 500 человек, 5682 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 13.12.2023 ориентировочно составляли:
- личного состава - около 341 500 (+850) человек,
- танков - 5682 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,
- РСЗО - 919 (+0) ед,
- средств ПВО - 605 (+0) ед,
- самолетов - 324 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6173 (+10),
- крылатых ракет - 1596 (+0),
- кораблей/катеров - 22 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,
- специальной техники - 1176 (+6).
Дополнение
Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 341 тысячу
По данным Вооруженных сил Украины, по состоянию на 13 декабря 2023 года, с начала вторжения в Украину российские войска понесли примерно 341 500 потерь личного состава и потеряли 5 682 танка.
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 10 "шахедов" и 10 ракет на баллистической траектории
В ночь на 13 декабря украинские Силы обороны успешно сбили все 10 вражеских беспилотников "шахед" и 10 баллистических ракет, последние были в направлении Киева.
53 человека пострадали в результате ракетной атаки рф на Киев - Кличко
В результате ночного ракетного удара рф по Киеву 53 человека получили ранения и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре, включая больницу, многоквартирный жилой дом и водопроводную сеть.
Если Венгрия заблокирует пакет помощи на 50 миллиардов евро для Украины: Брюссель готовит четыре запасных варианта
ЕС готовит запасные варианты на случай, если Венгрия заблокирует помощь Украине в размере 50 млрд евро, включая финансирование отдельными странами-членами и использование конфискованных активов. Вице-премьер-министр Стефанишина подчеркивает необходимость согласованности действий и уменьшении ежегодной потребности в средствах.
"Нагуглили": тенденции поисковых запросов за последние 25 лет - статистика Google
Google проанализировал четверть века поисковых запросов и обнаружил, что футбол и Криштиану Роналду возглавляют мировые спортивные запросы, Тейлор Свифт является самым популярным автором песен, а эмодзи "сердце" является самым популярным, что означает всемирный поиск любви и понимания.
"Порту" - "Шахтер": где смотреть решающий матч группового этапа Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров
Сегодня Донецкий "Шахтер" встречается с "Порту" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Украинской команде необходима победа для выхода в плей-офф. Игра состоится на стадионе "Драгау" в Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В Германии группу "рейхсбюргеров" обвинили в планировании насильственного переворота
В основном это соратники Генриха XIII, принца Ройсса, номинального главы "рейхсбюргеров" из аристократической семьи. Прокуроры обвинили 27 человек в планировании свержения демократической политической системы Германии.
13 декабря: Международный день скрипки, День "выберите друга-паталогоанатома"
Международный день скрипки отмечается в честь популярности этого инструмента со времен Ренессанса, а первая современная скрипка, которую создал Андреа Амати, датируется серединой 16-го века.
Мьянма обогнала Афганистан как лидер по производству опия
Мьянма опередила Афганистан как крупнейший в мире производитель опиума, увеличив производство на 36% до 1080 тонн в условиях гражданской войны, тогда как производство в Афганистане упало до 330 тонн после запрета талибов.
В начале 2024 года: Стефанчук рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о запрете УПЦ МП во втором чтении
Вместе с тем председатель ВР выразил убеждение, что в сессионном зале найдется достаточно голосов для поддержки законопроекта.