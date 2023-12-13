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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 341 тысячу

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 06:28  •  20154 просмотра

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По данным Вооруженных сил Украины, по состоянию на 13 декабря 2023 года, с начала вторжения в Украину российские войска понесли примерно 341 500 потерь личного состава и потеряли 5 682 танка.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 341 500 человек, 5682 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 13.12.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава  - около 341 500 (+850) человек,
  • танков - 5682 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,
  • РСЗО - 919 (+0) ед,
  • средств ПВО - 605 (+0) ед,
  • самолетов - 324 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6173 (+10),
  • крылатых ракет  - 1596 (+0),
  • кораблей/катеров  - 22 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,
  • специальной техники  - 1176 (+6).

Дополнение

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 341 тисячу
General Staff: the number of liquidated occupants exceeded 341 thousand
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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 341 тысячу

По данным Вооруженных сил Украины, по состоянию на 13 декабря 2023 года, с начала вторжения в Украину российские войска понесли примерно 341 500 потерь личного состава и потеряли 5 682 танка.

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